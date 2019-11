con antonio resines y álex garcía

Antonio Resines y Álex García han venido al 'Homiguero 3.0' a hablar sobre su próxima película titulada 'Si yo fuera rico'. Ambos actores están entusiasmados con el nuevo proyecto y Pablo Motos no ha dudado en preguntarles sobre su papel en el film. En una de esas preguntas, Resines no ha escuchado bien al presentador, con lo que Motos ha aprovechado para decirle: "A ti películas de acción no te van a dar ya". Después de las risas por esa 'pullita', Resines ha hecho un tremendo spoiler sobre la nueva película en la que está trabajando. Disfruta de la entrevista completa en ATRESplayer.