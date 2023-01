La frase de Isabel Preysler que hizo "clic" en Tamara Falcó sobre Íñigo Onieva: "Voy a intentarlo porque puede cambiar"

La reconciliación de Tamara Falcó con Íñigo Onieva ha centrado la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. Ella misma ha contado con todo detalle cómo se produjo y cómo decidieron enterrar el hacha de guerra, en una historia que ha empezado a contar desde el día de Navidad.

Tamara ha confesado que fue clave lo que le ocurrió el 28 de diciembre, cuando se hizo pública la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Entonces, un comentario de su madre sobre el amor y sobre su relación con Julio Iglesias le hizo reflexionar: "Enamorada es lo que estaba yo de tu padre, que me rompió el corazón y, por eso, no le pude perdonar". "Entonces algo me hizo 'clic'", ha contado la colaboradora.

Ella misma fue la que dio el siguiente paso el día 31, justo cuando iban a sonar las campanadas. Le escribió un mensaje: "¿Vas a venir a verme luego?". "Cogió su moto y se vino", ha contado, momento que fue cazado por un paparazzi. Entonces hicieron ya las paces y, para evitar el ruido, decidieron irse al polo norte... donde también les encontró la prensa del corazón.

Aunque Isabel Preysler le ha advertido que la gente no cambia, Tamara cree que sí es posible. Ante la duda, ha decidido intentarlo. Ella cree que Íñigo, tras "la bofetada monumental" que ha recibido, se ha dado cuenta de que tiene cosas en su vida que depurar y "ha reaccionado".

Juan del Val incluso se ha atrevido a preguntar si se van a casar: "Si Dios quiere...", ha respondido. Tamara ha asegurado estar "feliz" ante su decisión.