Vicky Martín Berrocal desvela el secreto para llevarte bien con tu ex: "Hay que olvidar lo malo que has vivido"

'El Hormiguero' ha cerrado la semana con Vicky Martín Berrocal como invitada. La escritora y diseñadora ha visitado el plató para presentar su último libro que vio la luz hace escasos días.

Además de las múltiples confesiones que ha protagonizado durante la entrevista, Vicky ha confesado cuál es el secreto para llevarte bien con tu ex. Ella ha desvelado mantener muy buena relación con Manuel Benítez Pérez, 'El Cordobés', el padre de su única hija.

"Hay que olvidar todo lo malo que has vivido", ha dicho antes de añadir que, obviamente, si lo dejas con alguien, es porque hay cosas que no te han gustado, pero eso no puede persistir durante el tiempo.

"El secreto es quedarse con lo bueno", ha concluido. ¿Estás de acuerdo con ella? ¡Descubre sus 'tips' en el vídeo!