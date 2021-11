La sincera opinión de Isabel Díaz Ayuso sobre Pedro Sánchez: "Sabes que te está mintiendo"

Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado su visita a el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablar sobre su relación con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "¿Le llamas por teléfono?", pregunta Pablo Motos, "No exactamente", confiesa Ayuso.

Y es que, según la presidenta "no es la relación más explosiva" que tiene. "Es cierto que cuando nos vemos tenemos una relación cordial, faltaría menos", asegura en el programa. ¿Y qué palpito tiene sobre su personalidad?, Isabel Díaz Ayuso habla sin miedo: "Es una persona muy segura de sí misma, pero luego sabes que te está mintiendo", ha confesado.

"No estoy especialmente contenta con él"

Isabel Díaz Ayuso no está especialmente contenta con él, como ha asegurado en 'El Hormiguero 3.0' y todos los problemas surgieron a raíz de la pandemia.

Para la presidenta madrileña la relación con el presidente no puede ser buena ya que "permite que entre las Comunidades Autónomas nos peguemos". A Ayuso no le gusta los políticos que hacen daño a los ciudadanos y que luego en los pasillos del Congreso se abrazan: "Yo paso de esas cosas". Y es que, según la presidenta, no hay nada peor que la falsa moderación".

En definitiva, y según la propia Ayuso, su relación con Pedro Sánchez "es mejorable"

Su relación con otros políticos

Ayuso ha hablado en 'El Hormiguero 3.0' sobre su relación con otros políticos como su compañero del Partido Popular, el alcalde José Luis Martínez-Almeida: "Lo cierto es que nos llevamos muy bien, tenemos mucha química".

