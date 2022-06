¿Es Rodrigo Santoro uno de los actores que mejor besa de Hollywood?: Los trucos del intérprete en 'El Hormiguero 3.0'

Álvaro Morte y Rodrigo Santoro han visitado el programa de 'El Hormiguero 3.0' para hablar de su nuevo proyecto, una serie que promete ser todo un éxito en los próximos meses.

Pablo Motos ha aprovechado la visita de los actores, para cotillear más allá en la vida profesional de Rodrigo Santoro. El actor ha hecho una de las películas más icónicas hasta el momento del siglo XXI, 'Love Actually' y en alguna ocasión, su compañera Laula Linney ha confesado que lo mejor de rodar la película fue besar a Rodrigo Santoro.

Pero no solo ella, Margot Robbie también ha confesado que besar a Santoro es mejor que besar a Will Smith, por tanto ¿Es Rodrigo Santoro uno de los actores que mejor besa? El presentador "ha sacado los colores" al actor y le ha pedido algunos consejos para todos aquellos adolescentes que aún no se hayan besado: "Hay que hacerlo con cariños, con amor y con delicadeza. Luego si sale la pasión hay que seguir con eso", asegura.

Sus trucos para la pantalla son otros: "En los rodajes hay mucha gente y no se puede comparar con la vida real, no es lo mismo", señala.

¿Por qué no le gusta vivir en Hollywood?

Santoro ha reconocido que no le gusta vivir en Hollywood: "Nunca he sentido unas ganas reales de que tenga que vivir allí", asegura.

"Siempre he mantenido esté vínculo con Brasil que es mi casa"

Y es que para Santoro sus raíces, su familia y trabajar en portugués es algo que valora mucho: "Hay una presión muy grande en Hollywood, una persona se puede perder y confundir allí", asegura.

