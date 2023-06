El número 1879 y la coincidencia que marcó el arranque de la entrevista de Pedro Sánchez en 'El Hormiguero'

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, ha vuelto a visitar 'El Hormiguero' tras siete años, con motivo de las elecciones generales que se celebran el próximo 23 de julio.

Sánchez ha hecho su entrada al plató como acostumbran todos los invitados del programa, pero, antes de comenzar la entrevista con Pablo Motos, ha revelado un dato muy curioso: "¿Sabes que hoy cumples 1.879 programas en esta cadena?"

Un dato curioso que se convirtió en tremenda coincidencia cuando el mismo Pedro Sánchez recordó que 1.879 "es el año en que se fundó el Partido Socialista Obrero Español". "Me he dado cuenta cuando he visto en el rótulo 1879", aseguró el presidente.

Otro momento curioso de la entrevista ocurrió cuando, también al comienzo, Pablo Motos preguntó al presidente por sus entrenamientos y Sánchez le confesó que hace bicicleta, carrera e incluso pesas y que eso le ayuda a soportar la presión y el estrés de su trabajo.