Dabiz Muñoz confiesa cómo le ha ayudado la terapia: "Me ha enseñado a gestionar mis obsesiones"

El último de los grandes platos de esta semana en El Hormiguero lo ha puesto precisamente un chef: Dabiz Muñoz ha regresado para presentar sus nuevos proyectos para mantenerse como uno de los máximos referentes de la alta cocina a nivel mundial. Entre ellos, está una serie documental de la que ha hablado a Pablo Motos. Durante la entrevista, ha contado que en su vida hay dos elementos imprescindibles: el deporte y la terapia, además de la familia.

"La terapia me ha enseñado mucho a conocerme, a decir cosas que no sabía que tenía escondidas desde hace muchos años, a gestionar mentalmente mis frustraciones, mis obsesiones", ha explicado Dabiz. El chef ha confesado ser "una persona obsesiva" y ha reflexionado que la obsesión es su "motor de avance" pero también en ocasiones es su "lastre". "Si no lo controlas bien, se convierte en tormento, en una pesadilla", ha asegurado.

El invitado ha revelado también cuál es su actual obsesión: "Soy jugador profesional de pádel". "A Joselu lo fundo", ha comentado cuando Pablo ha anunciado que el jugador visitará próximamente El Hormiguero. ¡No te lo pierdas en el vídeo!