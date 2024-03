Miguel López-Alegría desvela qué se siente en el espacio: "No tienes la oportunidad de disfrutarlo"

El Hormiguero ha tenido el placer de contar con la especial visita de Miguel López-Alegría. El astronauta español que más veces ha estado en el espacio ha contado cómo se siente el vivir sin gravedad.

Solo con escucharle hablar sobre qué se siente una vez sales de la tierra, se entiende que es una persona experimentada en recorrer el espacio. De hecho, no le ha temblado el pulso en decir que la sensación es muy parecida a la de estar en el agua, algo con lo que parecía no estar de acuerdo Pablo Motos.

Tan impresionante es la experiencia, que Miguel ha contado que hay muchos astronautas a los que les cuesta dar el paso de salir de la nave. "La escotilla está siempre mirando a la tierra y la ves ahí a 400km, da un poco de apuro", comentaba entre risas.

Además, también ha dicho que tienen los tiempos tan medidos, que no le da tiempo a disfrutar todo lo que le gustaría: "Si me toca hacer alguno en el futuro me voy a divertir un poco más", ha concluido. ¡Así lo ha contado!