La lección que se lleva Jorge Martín de su gran temporada en Moto GP: "Querer humillarlos me hizo fallar"

Jorge Martín ha sido el encargado de revolucionar El Hormiguero. El piloto de Moto GP ha estado con Pablo Motos pocos días después de haber estado a punto de ganar el Campeonato Mundial.

El joven madrileño estuvo en la disputa del título hasta la última carrera, pero no pudo ser. Dicen que de los errores se aprende, y por ello, el presentador ha querido saber qué lección se ha llevado de esta gran temporada.

"El año pasado me caía bastante, pero este año he tenido más constancia", ha comenzado diciendo antes de hacer autocrítica y decir que sentirse superior e intentar 'humillar' a los rivales le llevó a cometer un error en Indonesia que, de no haber sido así, probablemente habría ganado el mundial.

Cómo se siente sobre el asfalto

Además de contar qué cree que ha aprendido en este tiempo, también se ha sincerado hablando sobre cómo plantea las carreras. "Hay mucha gestión, no es darle al gas", ha asegurado.

También ha dicho que el modo sprint que han implementado en la Moto GP le viene bien, porque su naturaleza competitiva le lleva a ir a tope, pero que debería pensar más. ¡No te lo pierdas!