Julia Otero recuerda el "choque" al saber que tenía cáncer: "Te pasa por la mente la vida futura"

Julia Otero ha visitado el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ para celebrar su reciente regreso a la radio y, sobre todo, que lo ha hecho tras haber superado un cáncer. En febrero de 2021, anunciaba que padecía un cáncer de colón.

Pablo Motos le ha preguntado por el momento en el que se enteró. Fue tras un control rutinario al que fue sin ningún síntoma, pero vio "caras raras". La periodista ha reconocido que en ese momento supo realmente lo que es temblar de miedo.

Julia Otero ha explicado que al escuchar la palabra 'cáncer' le pasó la vida por delante, pero no la pasada sino la que queda por vivir. "Te pasa la vida futura que tú has soñado que aún te queda", ha asegurado. Es "la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente".

