Dani Martín confiesa cuál es la canción que más le cuesta cantar en directo: "Es una asfixia"

Dani Martín visitó el programa de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su disco 'No, No vuelve', un homenaje especial a ‘El Canto del Loco’. El artista causó un revuelo absoluto en redes sociales cuando anunció un posible reencuentro con todos sus fans pensaron que volvería 'El Canto del Loco', pero finalmente el grupo no volverá.

El artista también ha hablado de la separación del grupo asegurando que en aquel momento había muchas cosas alrededor que les "agotó" por lo que tomaron una decisión muy honesta: "Nos dimos un tiempo, pero a veces ese tiempo es eterno. Por ahora estamos contentos con nuestro presente", señaló Dani Martín.

Durante la entrevista, el cantante le ha contado a Pablo Motos el verdadero origen de 'El Canto del Loco'. Dani Martín ha revelado que ha hecho muchos vídeos contando la historia de una banda que ha tenido el mismo comienzo que su grupo. Y es que, 'El Canto del Loco' marcó un antes y un después en su carrera y en la vida de muchas personas.

Dani Martín también habló sobre 'Zapatillas', una de sus canciones más polémicas que defiende a capa y espada: "'Zapatillas' me encanta, no es 'Peter Pan' ni es 'Cero' pero creo que marcó un momento muy guay en la adolescencia de mucha gente. Igual si lo hubiera hecho un grupo inglés tendría menos prejuicios", contó el artista. Dani también ha apuntado que vendieron más de millón de copias de ese disco ¡Alucinante!

El cantante madrileño también ha desvelado la canción que más le cuesta cantar en los concierto siendo la misma 'Zapatillas' porque como la canta al final del show "y es una asfixia absoluta". "Hacer 'power pop' con 44 años va poniéndose difícil", ha bromeado.

El talento oculto de Dani Martín

Pablo Motos puso al artista en un compromiso al revelar su talento oculto y es que Dani, ¡Es todo un experto en imitar a Fernando Tejero y a Leiva!

Dani Martín ha aprovechado la ocasión para hablar sobre su gran amigo Fernando Tejero con el que convivió durante unos años. Para él, Fernando es una grandísima persona y sabiendo que no se iba a enfadar nos ha hecho una demostración imitando su voz... ¡Momentazo!