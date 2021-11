Las confesiones de Isabel Díaz Ayuso en 'El Hormiguero 3.0'

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha visitado por primer vez 'El Hormiguro 3.0' y ha charlado con Pablo Motos sobre toda la actualidad política, sin eludir ningún tema por polémico que fuera. La mandataria regional ha hablado de sus compañeros, como Pablo Casado y José Luis Martínez-Almeida, de sus rivales, como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y de todos los acontecimientos por los que está pasando en esta legislatura, además de mostrar su lado más natural y personal.

"Te mira y sabes que te está mintiendo"

Su entrada en el plató, muy calurosa por parte del público al grito de "¡presidenta!", ya arrancó el primer comentario del presentador: "Este recibimiento no se lo suelen hacer a todos los políticos". Después, comenzó una entrevista llena de nombres propios. Uno de ellos, el de Pedro Sánchez, con quien Ayuso asegura que su relación es "mejorable". "Te mira y sabes que te está mintiendo", afirma sobre el presidente del Gobierno, del que destaca que "es una persona muy segura de sí misma".

"He estado en el sitio indicado en el momento más difícil"

La presidenta madrileña recuerda especialmente lo sola que se sintió durante la gestión de la pandemia de coronavirus y el "abuso constante" al que su comunidad fue sometida, con decisiones desde Moncloa como cerrar la capital. Sobre su gestión, evita puntuarse pero asegura: "He estado en el sitio indicado en el momento más difícil". Además, sobre la investigación de las muertes por coronavirus en residencias, aclara: "No quiero ahondar en un dolor innecesario".

Pablo Motos ha preguntado a la invitada sobre todas las campañas de desprestigio que han lanzado contra ella. "No me intimidan", ha afirmado, a pesar de que la han tachado "de ida, de incapaz, insolvente, corta...". Ayuso ha apuntado incluso como su "presunto" origen al entonces número dos de Pedro Sánchez, Iván Redondo. "A ese sí que le bloquearía", ha bromeado sobre el político al que no tiene entre sus contactos.

"Si tuviera miedo, no me habría puesto a mí como candidata"

Uno de los temas más esperados, la crisis interna en su partido a cuenta de su deseo de presidir el PP de Madrid, también ha centrado parte de la entrevista. Díaz Ayuso ha defendido su química con José Luis Martínez-Almeida, a pesar de que los rumores le sitúan como su rival por ese puesto: "Hemos tenido siempre mucha complicidad", ha destacado.

Además, ha restado importancia a esos movimientos internos por frenar su ascenso subrayando que en ningún caso aspira a 'quitarle la silla' a Pablo Casado si no gana las próximas elecciones generales. "Si tuviera miedo, no me habría puesto a mí como candidata", ha respondido. Y aclara: "Mi carrera política empieza y acaba en Madrid".

"Seguirá haciendo el mal en algún sitio"

Un nombre propio más ha salido durante la visita de Díaz Ayuso a 'El Hormiguero 3.0'. Se trata de Pablo Iglesias y ha ocurrido ya durante la 'Rueda de prensa chulapa' de Trancas y Barrancas. Las hormigas le han preguntado si se ha fumado alguna vez un 'cigarrito de la risa' o si se ha encontrado en Madrid con algún ex, aunque la respuesta más llamativa la ha dado con el exlíder de Podemos: "Seguirá haciendo el mal en algún sitio".

Durante la entrevista, la presidenta madrileña también ha dejado ver su cara más natural y su lado más personal y desconocido. "Me quedo con la letra de todas las canciones", ha revelado. Y Pablo Motos ha querido comprobarlo: lo cierto es que la presidenta madrileña ha demostrado que es capaz de adivinar canciones españolas de los años 80 y 90 en menos de cinco segundos.

¿Y sigue definiéndose como "callejera, tabernaria y pandillera", como dijo en su día? Díaz Ayuso ha reconocido que sí: "Es algo cultural", ha argumentado. Y también se ha descrito como una persona a la que le gusta el deporte, madrugar y "las pequeñas cosas de la vida". Además, ha confesado que en su nevera "en la primera balda hay cervezas", aunque ha matizado que es más "del bar de abajo".