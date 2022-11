Así le cambió a Antonio Banderas el infarto que sufrió: "Es importante saber deshacernos de ciertas cosas de nuestra vida"

Antonio Banderas, una de las estrellas internacionales más importantes de nuestro país, ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablar de musical 'Company' que se estrena el 17 de noviembre en Madrid.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado por el infarto que sufrió hace unos años, en 2017 el cuál le sirvió para cambiar muchas cosas en su vida: "Cuando el infarto me quite la lona del dinero y del querer tener", ha asegurado. "Es importante en la vida saber deshacerte de cosas, no podemos seguir viajando con una mochila cargada de uno de lo que todo va acumulando", añade.

Para Antonio también es importante no enamorarse de las cosas: "Hay que enamorarse de las personas, pero no de las cosas que nos retienen", señala en 'El Hormiguero'.

Además Pablo Motos le ha enseñado uno de los memes más famosos muy especial para Antonio Banderas... ¡El gato con botas! El actor ni sabía que era un meme muy conocido.