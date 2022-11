Alaska habla de sus miedos en 'El Hormiguero': "No hago ruidos en casa por la noche por si perturbo algo"

Aslaka, que ha visitado 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, ha contado en el programa uno de sus mayores miedo. La artista es anfitriona de la nueva zona de terror del Museo de Cera y ha confesado que no le gusta hablar por la noche en voz alta.

El motivo es porque los ruidos por la noche la perturban, como dice la propia artista: "Por la noche hacer ruidos en casa me da miedo", ha contado. "Cerrar las puertas y todo eso lo hago con muchísimo cuidado, si estoy sola no me sientes", señala.

La cantante ha contado que de pequeña creía en los espíritus, pero que ahora puede haber entrado alguien en casa o cualquier otra cosa: "Ahora el catalogó es mayor", ha confesado. Además, Pablo Motos le ha pedido al de sonido que dejará de poner la música tétrica de fondo... ¡Qué momentazo!

Alaska ha demostrado en su paso por el programa seguir siendo la misma de siempre, ha hablado de cualquier cosa sin tapujo y ha confesado uno de sus grandes secretos... ¡Es rubia y tiene el pelo rizado! Palo Motos ha querido saber más sobre está cuestión.