La confesión de Tamara Falcó sobre sus discusiones con Íñigo Onieva: "Me cuesta perdonarle"

La tertulia de actualidad de este jueves en El Hormiguero ha tratado sobre las discusiones de pareja. Pablo Motos ha revelado que ha recibido una carta del hombre que ganó la tarjeta del programa durante la visita de Chanel al plató. La llamada de aquel día le pilló discutiendo con su mujer. Al menos, eso es lo que él contó en directo al presentador.

Sin embargo, en la carta ha reconocido que la discusión realmente llegó después por haber dicho eso delante de toda España. Según su mujer, lo que estaban teniendo es una "conversación con diferencias de criterio".

Con esta anécdota como telón de fondo, los tertulianos han hablado sobre este tema. Tamara Falcó ha explicado cómo son sus discusiones con Íñigo Onieva: "Él tiene la mecha mucho más corta pero yo tardo mucho más en desenfadarme", ha confesado. "Me puede durar bastante", ha reconocido sobre sus enfados.

Pablo le ha preguntado si le perdona a la primera o tarda más. "Me cuesta pero sé que está haciendo un gesto, así que empiezo a reaccionar positivamente y le vuelvo a hablar", ha explicado.

"En mi cabeza yo soy jueza y decido lo que está bien y lo que está mal", ha afirmado, algo que hace "desde pequeña". Además, ha manifestado que "un 98% de las veces" ella tiene razón.

Karina, sincera: "Conmigo se ha hecho un silencio"

Karina ha sido la invitada con la que El Hormiguero ha terminado la semana. La artista ha hablado de su carrera y, en concreto, del momento más complicado: la indiferencia de la industria musical: "Conmigo se ha hecho un silencio que no sé por qué".

"Lo he pasado mal pero he aprendido mucho a ser más paciente, a saber perdonar, a tener alegría, a sacar lo bueno de lo malo", ha afirmado. Ha añadido que eso requiere de un trabajo diario "para no caer en depresión". "Es muy fácil cada vez que te dicen 'Ya te llamaremos', y la llamada no llega nunca", ha advertido.