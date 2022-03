El concursante recuerda su inmersión en el mundo de la música, "yo he cantado, pero no he cogido un instrumento en mi vida" aseguraba Jesulín de Ubrique ante el reto al que se enfrentará en el tercer programa de 'El Desafío'. Una prueba en la que el ganador del segundo programa tendrá que demostrar su habilidad con varios instrumentos musicales en una 'Misión Imposible'.

"No hay misión imposible para Jesús" afirma Roberto Leal ante la prueba a la que enfrentará el torero. El concursante ya demostró en su prueba de las sillas en equilibrio que ha venido al programa a por todas y se enfrentó a sus miedos. Ahora, tendrá que poner todo su empeño para aprender a tocar varios instrumentos musicales. ¿nos sorprenderá Jesulín de Ubrique con sus dotes como músico?

