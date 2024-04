La pena de Marta Díaz en la gran final de El Desafío: “Yo siempre he tenido problemas para encajar en los grupos y aquí me llevo amigos y familia”

Marta Díaz ha protagonizado un gran número musical en la final de El Desafío. La concursante ha tocado junto a los clásicos excéntricos.

Al finalizar la prueba, la concursante se acerca entre lágrimas a Roberto Leal y le ha confesado que “me da mucha pena que esto se acabe”, al referirse a la final de El Desafío.

Al hablar de sus compañeros, la influencer ha asegurado que “siempre he tenido problemas para encajar en los grupos, pero aquí, me lo han hecho tan fácil, me llevo familia y me llevo amigos, os lo juro”, ha asegurado Marta Díaz mirando al resto de los concursantes.