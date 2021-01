Roberto Leal desvela el reto más temido por los concursantes que se repetirá en todos los programas de 'El Desafío'

Gemma Mengual, Pablo Puyol, Agatha Ruiz de la Prada, David Bustamante, Kira Miró, Jorge Brazález, Ana Peleteiro y Jorge Sanz son los concursantes de 'El Desafío', el nuevo programa presentado por Roberto Leal, que pondrá a los famosos en situaciones límite tanto mentales como físicas el próximo viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3.

Antes de su estreno, Roberto Leal ha charlado con Cristina Pardo en 'Liarla Pardo' para contar a los espectadores las sorpresas que deparará este nuevo concurso.