Las acrobacias de Cristina Pedroche, el pique de Ana Peleteiro con Kira Miró y la fugaz Apnea de Ágatha Ruiz de la Prada en el séptimo programa de ‘El Desafío’

La competitividad cada vez es mayor en ‘El Desafío’, así lo han demostrado Kira Miró y Ana Peleteiro en su duelo en el programa. Las concursantes han dado en máximo para vencer a la otra en la prueba de los Cables Laterales. Un pique que ha llegado a ser comentado incluso por los miembros del jurado.

Cristina Pedroche llegaba con una capa como invitada en ‘El Desafío’. La colaboradora no quería desvelar su look antes de su gran reto en el programa. Cristina Pedroche ha demostrado su increíble elasticidad en las Telas Aéreas ganándose la ovación de los concursantes y poniendo en pie a Tamara Falcó, Juan del Val y Santiago Segura.

Tras finalizar su desafío, la invitada ha sido felicitada por todos los miembros del jurado y Roberto Leal. Cristina Pedroche no ha podido contener las lágrimas, después de una semana de sufrimiento y trabajo para realizar el reto. La invitada se ha fundido en un emocionante abrazo junto con su entrenadora y aseguraba que “ha quedado bien, pero no como yo quería” refiriéndose a su desafío en el programa.

Esta semana, ha pasado por la Apnea, Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora al contrario que sus compañeros no quería silencio en el plató y ha decidido “agatizar” la piscina y su look antes de enfrentarse a la prueba. Una vez dentro del agua, Ágatha Ruiz de la Prada ha protagonizado la Apnea más corta en ‘El Desafío’, no llegando a superar el minuto en la prueba.

Pablo Puyol y David Bustamante nos han acercado a las películas del Oeste en ‘El Desafío’. Los concursantes ayudados por Curro Savoy han protagonizado una divertida banda sonora de Western con sus silbidos y tocando diversos instrumentos.

Jorge Sanz ha querido volver a superar a Pilar Rubio en el programa. El concursante ha pedido una vela más en el reto del Tiro Imposible en ‘El Desafío’. ¿Lo habrá conseguido de nuevo?

Jorge Brazález se sube a la Maquinaria infernal con el objetivo de depositar una copa de vino sobre un mantel y retirar el mantel sin derramar ni una gota de vino. En un acto de valentía, Jorge Sanz pide a José María, el entrenador, que no le guíe durante la prueba y la vea sentado.

Tras los retos de los concursantes, el jurado tiene que deliberar una semana más. Las puntuaciones vuelven a generar polémica entre los concursantes y los miembros del jurado. Jorge Sanz se enfrenta a Juan del Val tras ver el tres que le ha puesto mientras que Ágatha Ruiz de la Prada se queda sin palabras tras su nota recibida en la Apnea.

Ana Peleteiro y Jorge Brazález se reparte las mejores notas del jurado, llevándose la victoria la atleta, Ana Peleteiro, que decide donar su premio a la fundación Anidan. Tras las valoraciones del séptimo programa, el ranking general cambia de líder y Jorge Brazález adelanta a Kira Miró. ¿Qué ocurrirá en la gran final de ‘El Desafío’?