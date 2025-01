Los nervios le juegan una mala pasada a Lola Lolita y rompe a llorar: “Me da rabia”

Lola Lolita lleva toda la semana ensayando para demostrar a sus 12 millones de seguidores que donde pone el ojo, pone la flecha.

La influencer se enfrenta a un reto de puntería: “Lo primero que se me pasó por la cabeza es que no he cogido un arco en mi vida”, explicó durante los ensayos.

Lola Lolita ha tenido que empezar de cero y aprender a tirar con un arco: “He tenido pesadillas”, ha confesado antes de comenzar su prueba.

El desafío de tiro con arco tiene dos fases y es que Lola Lolita tendrá que acertar dos dianas. En la primera, tendrá que explotar tres globos con agua colocados de menor a mayor tamaño.

En la segunda diana, habrá que rebotar la flecha en una plataforma de agua para así acertar la diana.

La influencer ha tenido tres intentos para cada una de las dianas, pero lamentablemente no ha conseguido el reto en ninguna de las dos. Lola Lolita no puede evitar las lágrimas: “Me da rabia”, señalaba.