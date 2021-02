David Bustamante y Carlos Latre hacen un bis cantando jazz en ‘El Desafío’

Roberto Leal le ha pedido a Carlos Latre hacer un bis de la canción que ha interpretado junto a la banda en ‘El Desafío’. El invitado no lo ha dudado ni un segundo y se ha puesto a cantar “When the Saints go marching in” acompañado de David Bustamante.

Un mágico momento que ha hecho levantarse de la grada a los concursantes para bailar al compás del clásico tema de jazz. ¡Revive este momentazo de ‘El Desafío’!