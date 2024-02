El enfado de Chenoa con el jurado de El Desafío: “No voy a menospreciar a mis compañeros, pero voy a defender mi trabajo y mis lesiones”

Chenoa se ha enfrentado a una complicada prueba de baile sobre una plataforma giratoria. La concursante de El Desafío ha entrenado día y noche para este reto y ha llegado a sufrir lesiones durante el programa.

Juan del Val la ha valorado con un siete, mientras Pilar Rubio y Santiago Segura le han puesto un seis.

Cuando ha visto las valoraciones del jurado de El Desafío, Chenoa ha mostrado su enfado: “No me parece justo, no voy a menospreciar el trabajo de mis compañeros, pero si voy a defender mi diez y el trabajo de mi equipo, me sabe fatal para la gente que curra”, ha declarado la cantante.