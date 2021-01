Pablo Puyol en los entrenamientos de Apnea: "Espero no ahogarme"

Esta semana, la prueba de la Apnea vendrá de la mano de Pablo Puyol en 'El Desafío'. En el programa dos, Kira Miró fue la ganadora del programa tras superar los dos minutos y medio en la Apnea.

Pablo Puyol nos ha confesado en los entrenamientos que no sabe cómo se le dará la prueba y que espera no ahogarse en la piscina. ¿Qué tiempo hará Pablo Puyol en la Apnea? No te lo pierdas, esta noche en 'El Desafío'.