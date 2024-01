Chenoa se sincera antes de enfrentarse a la apnea: “Sería un reto llegar a un minuto y medio, en el agua no estoy cómoda”

La cantante es la segunda concursante en enfrentarse a la prueba estrella de El Desafío. Chenoa muestra sus inseguridades antes de entrar en el tanque para realizar su apnea. ¿Se cumplirán sus presagios?

Chenoa tendrá que realizar la apnea en el segundo programa de El Desafío. La cantante ha hablado del tiempo de su amiga Rosa en la anterior temporada: “Lo de Rosa no fue normal, hizo tiempos de un apneista profesional”, ha asegurado la concursante.

Tras los 2:42 minutos de Pablo Castellano, la cantante tendrá que intentar superar el tiempo de su compañero en el segundo programa. “Yo con hacer un minuto y medio me conformo”, ha afirmado Chenoa.

La concursante ha dicho sentirse muy identificada con Ana Guerra, concursante de la segunda edición de El Desafío, “a pesar de ser de isla, no me gusta el agua, no estoy cómoda”, ha dicho Chenoa.

En las primeras imágenes del segundo programa hemos visto a la concursante entre lágrimas, “antes de entrar ya estaba llorando”, ha afirmado Chenoa ante la prueba estrella.

¿Podrá la apnea con Chenoa o será capaz de superar su miedo al agua? No te lo pierdas, el viernes a las 22:00 horas en el segundo programa de El Desafío.