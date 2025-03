Así serán los dos retos a los que se enfrenta Genoveva Casanova: "Espero nivelarme un poquito"

Esta semana tenemos una excepción en El Desafío. Genoveva Casanova hará doble reto ya que tendrá que recuperar la prueba que no pudo hacer debido a una lesión: "Me muero de ganas. Lo van complicando por días, pero uno de ellos es un túnel por el que tendré que ir superando diferentes barreras", explica.

Dos retos muy físicos ya que en el segundo tendrá que hacer una coreografía con unas botas en la que tendrá que dar saltos: "Me parece divertido, me lo voy a pasar bien, pero espero nivelarme un poquito que voy siempre abajo", asegura.

Por su parte, Susi Caramelo espera conseguir buena puntuación esta semana: "Voy a ver si con esto de que voy a venir llena de moratones y dando mucha pena, logro subir en la competición", añade.

La cómica se enfrenta a una danza en altura y aunque sabe que se va a hacer daño en los brazos: "El vértigo ya se me ha pasado, no creo que me dé miedo".