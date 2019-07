Conoce la metodología

Durante 10 días, los habitantes de cuatro viviendas -una familia de Alicante, una pareja de Sabadell, dos amigas malagueñas y tres compañeros de piso valencianos- tendrán que desenvolverse con normalidad en su casa, que habrá sido totalmente vaciada: sin camas, ni cortinas, sofás o menaje. No tendrán ni muebles ni ropa.

Todas sus pertenencias serán almacenadas en un contenedor situado a un kilómetro de la vivienda.

No podrán comprar nada, salvo la comida o la bebida del día. Podrán pedir ayuda para moverse, trasladarse o alimentarse, pero no podrán acumular nada. Además, queda prohibido meter en el domicilio cualquier objeto del exterior que no haya salido de su contenedor. Disponen de su propia casa, luz eléctrica y agua corriente como únicas pertenencias.

Cuentan con su imaginación, su ingenio, sus habilidades y su capacidad para conseguir ayuda a la hora de desenvolverse. Mientras recuperan sus objetos, tendrán tiempo de analizar quiénes son y cómo viven. Cada miembro del grupo podrá recuperar un solo objeto al día. Esto les obligará a valorar qué cosas son realmente necesarias y trazar sus propias estrategias para escoger sus pertenencias

¿Elegirán rescatar el móvil o una tela para hacerse ropa? ¿Cuál será la necesidad básica para cada uno? Si estuvieras en su lugar, ¿cuál sería la tuya?

Un formato único que llega a España tras su éxito internacional

El formato llega a España de la mano de Atresmedia Televisión tras el éxito que ha cosechado internacionalmente. En 2015 se estrenó en el canal DR3 de Dinamarca bajo el nombre de ‘Stripped’ y se convirtió en el programa más visto del canal al multiplicar por cinco la media de la cadena en Prime Time. Otros países en los que ha triunfado el formato son Finlandia, Alemania y Suecia. En Reino Unido, donde también se ha emitido, hizo crecer la audiencia del Prime Time de Channel 4 un 48%. En Estados Unidos se está preparando una versión que se emitirá en los próximos meses.