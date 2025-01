VÍDEO INÉDITO: la impresionante idea de Joaquín para sorprender a su mujer: “Qué guapada, no he entrado y ya estoy flipando”

Joaquín sabe perfectamente como enamorar cada día a su mujer y esta vez ha dado en el clavo. El exfutbolista ha llevado a Susana a una tienda especializada en motos y accesorios exclusivos.

En cuanto Susana ha visto el planazo que le había preparado su marido no podía creerlo: “Que guapada, no he entrado y ya estoy flipando”. La tienda estaba llena de chaquetas, cascos y múltiples accesorios que han dejado a la mujer del futbolista fascinada.

Por supuesto la familia Sánchez-Saborido no ha dudado en probárselos y disfrutar del momento tomando fotos para el recuerdo. Ahora solo falta una cosa: ver las verdaderas joyas de la tienda, las motos.

Susana estaba deseando ver una Harley y no se iba a quedar con las ganas, aunque le daba un poco de vergüenza preguntarle al dependiente. Sin pensarlo dos veces se ha lanzado: “¿Motos?”, ha dicho con mucho desparpajo.

¿La habrá entendido el dependiente? ¡Dale al play y descúbrelo!