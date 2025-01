Joaquín y su familia son expulsados de la mansión de Leonardo Di Caprio por un agente de seguridad: "Es lo que pasa por no avisar"

Joaquín, en la ruta que planeó por la casa de algunas de las personalidades más importantes de Beverly Hills estuvo a punto de conseguir uno de sus sueños, visitar la casa de Jennifer López, su ‘crush’.

Pensando también en sus chicas, el exfutbolista y la guía decidieron pasarse por el hogar de Leonardo Di Caprio. Sin embargo, su plan no salió como querían y tuvieron que cambiar su hoja de ruta.

“Está muy serio, nos está mandando para atrás”, decía Susana ante la cara de preocupación de todos en el coche. Ellos, sin rechistar, han decidido dar marcha atrás y continuar su aventura por otra parte.

Joaquín, con el humor que le caracteriza, le ha dicho al guía: “Es lo que pasa por no avisar, le puse un WhatsApp, pero como no me contestó, no insistí”. ¡No te lo pierdas!