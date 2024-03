Solo el 50% de la población es capaz de responder esta pregunta: “A mí no me han puesto para no dar envidia”

100 concursantes aspiran a conseguir un premio final que puede ascender a 100.000 euros en El 1%, el nuevo concurso que llega a Antena 3 después de arrasar en medio mundo.

Para ello, los concursantes se irán enfrentando a diferentes preguntas, aumentando su dificultad, teniendo que confiar en su inteligencia, sabiduría e intuición. En pantalla, aparece una pregunta que el 50% de la población ha sabido responder correctamente.

En ella, se usan a los presentadores más famosos de Antena 3... ¡aunque no está Arturo Valls! Nuestro presentador, siempre con el humor que le caracteriza, le quita hierro al asunto: “A mí no me han puesto para no dar envidia”.

No te pierdas, muy pronto, el estreno de El 1% con Arturo Valls en Antena 3.