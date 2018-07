Susanna Griso: "El candidato que más me ha sorprendido ha sido Mariano Rajoy"

1.- ¡Hola guapa! Te veo cada mañana y me encantas . ¿Qué ha sido lo más duro de vivir con ellos?

María

Hola María. No es fácil seguirles el ritmo, tienen agendas imposibles y eso que todavía no ha arrancado la campaña electoral. Comprobarás que buena parte de los “2Díasy1noche” se desarrollan en aviones, aves y coches. Para mi, personalmente, ha sido muy enriquecedor vivir su día a día. Ahora conozco mucho más a los candidatos y a sus respectivos equipos.

2.- Después de haber convivido con los cuatro candidatos del 26-J. ¿Quién te ha sorprendido más? ¿Quién se ha correspondido menos con tus expectativas?

Luis

Pablo Iglesias es generoso en la entrevista (se nota su dominio de la comunicación audiovisual) y hace un manejo muy inteligente de su ámbito personal. En el caso de Albert Rivera, creo que nunca había concedido una entrevista tan en profundidad y, sinceramente, me ha sorprendido.. Pedro Sánchez necesita un entorno positivo, optimista...y después de tratar a Begoña, a su mujer, creo que encaja perfectamente en ese perfil: los dos son muy luchadores. Mariano Rajoy no se siente nada cómodo en la entrevista “psicológica” (así lo definió él) pero en el trato corto es amable y muy cercano.

3.- Desde el punto de vista personal, ¿con qué político te has sentido más cómoda? Gracias

Paco Tenorio

Contra todo pronóstico, ha sido Mariano Rajoy, presidente en funciones, quien me ha dado más acceso. Otros equipos tienden a proteger a su candidato. En esto se nota la veteranía.

4.- Hola Susanna. ¿En qué se va a diferenciar principalmente el 26J del 20D? ¿Piensas que estas nuevas elecciones permitirán formar por fin un nuevo gobierno en España? Gracias

Nando

Espero que sí, creo que este país no se puede permitir unas terceras elecciones. Todos los candidatos coinciden en decir que esta vez es la definitiva, que ya no caben más oportunidades. Detecto cierto hartazgo (absolutamente lógico) en la ciudadanía pero, en contra de lo que opinan muchos, yo creo que la participación el 26J va a ser alta. Eso se detecta ya en las solicitudes de voto por correo.

5.- ¿Qué candidato te ha sorprendido más (para bien)? ¡Mójate!

Paloma

Ya me he mojado mucho, Paloma. Me encantaría que tú misma respondieras a esta pregunta después de ver las cuatro entrevistas. Yo, personalmente, agradezco que dejen el traje de “candidato” para hacer cierta introspección. No sé si todos lo consiguen.

6.- En 'Dos días y una noche' vemos cómo siempre conoces de antemano algunas intimidades de los entrevistados. ¿Quién te cuenta estas curiosidades tan privadas?

Ebiole

Suelo llamar a su entorno más cercano. Tengo un maravilloso equipo de documentación, pero ese tipo de gestiones me gusta hacerlas a mi, me ayudan mucho de cara a la entrevista.

7.- El tiempo que has pasado con los políticos te ha hecho reflexionar o querer modificar tu voto para el 26J. ¡Gracias!

Paz

Me ha hecho reflexionar, sí. Nunca había tenido la oportunidad de pasar 48 horas con todos los candidatos. Normalmente el día de elecciones lo paso en Antena 3 y no siempre puedo votar, pero esta vez lo voy a hacer por correo. No hay excusa. Hay demasiado en juego.

8.- Después de grabar estas entrevistas, ¿qué adjetivo atribuirías a cada uno de los candidatos?

Chanante

Mariano Rajoy: auténtico

Pedro Sánchez: tenaz

Pablo Iglesias: versátil

Albert Rivera: sensato

9.- ¿Pablo Iglesias tiende la mano a Pedro Sánchez de verdad? ¿No será estrategia electoral?

@maria_alcatraz_

Creo que es pragmatismo. Iglesias solo podrá gobernar en un gobierno de coalición con el PSOE. En este sentido es muy claro.

10.- A los cuatro candidatos les conocemos bastante. ¿Qué piensas que podemos conocer nuevo tras ver tu programa?

Andrés

Quiero pensar que ninguno había concedido antes una entrevista tan personal. Lo bueno de viajar y pasar tanto tiempo con ellos es que, a menudo, se olvidan de las cámaras.

11.- He visto que alguien te insultó mientras estabas con Pablo Iglesias. ¿Han existido momentos de tensión durante la grabación?

Jorge

Solo ese, Jorge. Cuando me acercaba con Pablo iglesias a la sede de Podemos, un viandante me insultó. Es la primera vez que me pasa. Y decidimos emitirlo tal cual.

12.- ¿Has estado en la Moncloa? ¿Cómo es dormir allí?

Luisa Garcés

Debo decir que dormimos en un hotel de Málaga porque ese fin de semana Rajoy viajaba a Andalucía.

13.- ¿Va a haber más programas de Dos días y una noche?

Inma Ferreira

Volveremos en otoño, pero creo que tendremos que reformatear “Dos días y una noche” porque es díficil compaginar un rodaje tan intenso con la presentación diaria de Espejo Público.

14.- ¿Crees que los candidatos han actuado delante de las cámaras, o se han comportado tal cual son?

Vicente Salmerón

Todos actuamos (incluso sin cámaras) pero creo que se ha generado un clima de confianza que en un plató de televisión jamás conseguiría.

15.- ¿Qué te ha sorprendido de Albert Rivera?

Álvaro Sanz

Albert Rivera se conoce mucho. Se nota que durante años ha entrenado (tanto en el deporte como en la política) para convertir sus debilidades en fortalezas. Él mismo reconoce que ha tenido una coach que le ha resultado de gran ayuda.

16.- ¿Cómo has visto a las mujeres de los candidatos? (los que tienen, claro)

Gema Barrio

Aprecio un denominador común en las que he tratado: determinación. Los candidatos tienden a blindar su entorno, les preocupa que ellas sufran. Hay que tener la piel muy endurecida para saltar al ruedo político. Y la familia lo pasa mal.

17.- ¿Cómo es Pedro Sánchez en las distancias cortas?

Lucía Ruiz

Amable, inquieto y pertinaz. Pero creo que el mejor Pedro Sánchez está por descubrir.