Estopa: “No somos un ejemplo de nada”

MEJORES MOMENTOS SUSANNA GRISO Y ESTOPA

El dúo Estopa quiere trasmitir al público con su música, no quieren ser un referente para ellos como personas: “Intentamos quitarnos importancia”. Afirman que no piensan la repercusión que tienen sus canciones “a lo mejor somos un referente en las canciones porque hacemos las canciones que nos encantaría escuchar y que no hay”. No se cansan de escuchar sus canciones, afirman no tener una favorita y estar constantemente fijándose en los defectos de su voz.