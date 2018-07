"Luna de deliciosa, deliciosa miel", por @hematocritico

Un momentazo fue la culminación de todo el deseo acumulado por Adrián y Alessandra en, por fin, una noche de sexo. ¿Y cómo salió? Me informa de todos los detalles Josefina, una señora de 75 años que es la vecina de abajo del nuevo piso al que se acaban de mudar la fogosa pareja.

- Creo que fue espectacular. He escuchado a Adrián llamando a sus amigos por teléfono y relatando la hazaña. Escuchaba palabras como "increíble", "apoteósico", "arrase", "fuegos artificiales". Creo que tuvo que ser increíble.

- ¿Y cómo está Alessandra? - le pregunto

- ¿Alessandra? ¿Pero seguro que esa noche fue con ella?

- ¿Qué quiere decir?

- A ella también la escuché pero darse cabezazos contra la pared.

Me cuenta que también la ha visto recoger un paquete de Amazon en correos que entregó en mano a Adrián y que contenía este libro.

Libro 'Sexo para dummies' | @hematocritico

Se le ha visto estudiando mucho, en plan opositor. ¡Buena suerte, Alessandra!

Julián y María son una pareja de amigos y vecinos de Gabriel que nos relatan una experiencia impresionante que han vivido tras el regreso de la pareja de su viaje de Sicilia.

- Nos han invitado a un grupo de whatsapp y ha compartido las imágenes de su viaje y, bueno, mejor que las veáis vosotros.

Tengo aquí, en primicia, las imágenes de la cámara personal de Gabriel con sus propios comentarios.

Pizza | @hematocritico

Ah, el Monte Etna. Un espectáculo de la naturaleza. Las vistas desde allí son maravillosas. Como maravilloso fue el restaurante que tienen allí montado. ÑAM ÑAM.

Macarrones con tomate | @hematocritico

Aaaaah el centro de Noto. Una zona monumental donde empaparte de toda la historia de una región milenaria. Y un excelente sitio para probar unos macarrones que no veas tú cómo estaban esos macarrones.

Lasaña | @hematocritico

La catedral de Monreale es una de las pocas joyas que todavía se conservan del arte normando, una estructura realmente maravillosa. Como maravillosa es la lasaña que me tuve que meter a media mañana cuando fuimos a visitarla. Recomiendo totalmente.

Carruajes de caballos de Sicilia | @hematocritico

En Sicilia son típicos los carruajes de caballos decorados como éste para llevar a los turistas. Damaris y yo nos paseamos en uno y no pude evitar preguntarme… a qué sabría…si pudiera…si me dejaran….pegarle un bocadito. No sé. A la pierna quizás. ¡DIOS TENGO QUE IR A PILLARME UNA LASAÑA, CHAO!

Veremos la semana que viene si consigue regresar, si es capaz de atravesar el arco del control del aeropuerto. ¡JUEVES, LLEGA YA!