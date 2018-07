"No sabemos si acabaron mojando o derramando el tupper del arroz cocido entre las sábanas", por @Becaria_

Me ha chirriado la noche de bodas entre Adrián y Alessandra, porque al chaval no le ha sentado bien que la rubia no quisiera mandanga. Es una chica atípica, pero especial y merece respeto. ¿Por qué te enfadas si ella no quiere sexo? La reacción normal es que se te quiten las ganas y, como mucho, te la zurres en el baño y sin molestar. Sin forzar. No sé si me explico, guapo: estás bueno, pero eres tan machista que no mereces que te toquen ni con un palo.

Otro que tal baila es Julián, el coach espiritual del Sardinero que va de simpático, adorable y tolerante pero no hace gracia, es un pesado y pelín plomazo. “No llores tonta”. “Es una sosa”. Y la pija será pija de postureo más parada que un reloj de caramelo, pero está saturada y le apetece follar con él menos que un cachopo a las 5 de la mañana. Julián, llevas los huevos cargados de amor y me temo que te vas a quedar con las ganas.

El heteropatriarcado nos ha seguido oprimiendo fuerte con un machote Alfa y Noelia, una mujer tradicional a la que le gusta planchar y pelar patatas, que se hace valer como mujer porque sabe cocinar y es buena ama de casa. Ni hablar de empotrar hasta las bodas de oro… si ella exigió un beso en la mejilla en su enlace a primera vista y casi el informe médico de las enfermedades venéreas antes de la segunda cita.

Vamos a ver, guapa, ¿no te ves algo más útil y valiosa que una mujer florero? Y tú, Raúl, amo y señor, patriarca y jefe de la manada, ¿qué tal si vas al sexshop, pillas una muñeca hinchable con el chichi biónico y vuelves al 2018?

Las dos chicas han necesitado ponerse piripis para que surgiera la comunicación, las pullas y los reproches sexuales. Se les han juntado los baches de pareja con el coche calado y el seguro a todo riesgo a medias.

A Sheyla le mola que le den mandanga, pero no han intimado porque aunque a Carolyne le pica desde el primer momento, no toma la iniciativa con fuerza y la granadina quiere que se lo den todo hecho sin menear una paja de un lado a otro. Pero mira, Carolyne, será mejor que te dediques a tirar el anillo por la ventana y pedir el teléfono a Producción para quedar conmigo, irnos de gintonics y lo que surja.

Los que sí que me parece que han intercambiado fluidos son Dámaris y el monitor de Zumba, que tiene que pararse a comer cada dos horas… Si no fuera porque justo en el momento cucharita se agotó la pila de la cámara y no sabemos si acabaron mojando o derramando el tupper del arroz cocido entre las sábanas.