"Si hay algo peor que no empotrar con tu esposo o marida, es que las actitudes de las parejas sean tan machistas", por @Becaria_

El Método ya sabemos que es perfecto y si no encajan es porque se han alineado energías de otros planetas que hacen que choquen por el lado equivocado, sin vaselinas y “adiós muy buenas”. Pero si hay algo peor que no empotrar con tu esposo o marida a primera vista, es que las actitudes de algunos miembros y miembras de las parejas sean tan machistas. Raúl el macho alfa por excelencia, ha querido irse por la puerta grande de divinidad con carácter innegociable y se ha divorciado de la princesa de Edisburgo sin opción a dos besos, ni teléfono móvil para unos Whatsapps antes de dormir ni nada. Que cuando vio que no había mandanga en la noche de bodas, se cruzó, le puso una cruz y se llevó el resentimiento colgando del perineo durante toda la relación de altibajos sin posibilidad de catar ni arriba ni abajo. Suerte en el Tinder, chaval.

También pasó lo que tenía que pasar con Mariajo, la pija de postureo que quería un marido con pasta y le tocó un jubilado que en su tiempo libre medita rodeado de Budas y restaura palets con polillas de la basura. Mariajo se metamorfoseó en una llorona enamorada de su ex marido Domingo a una criticona celosa de todas sus amigas que simpatizaban con Julián. Tía, que si no eres la adecuada y ellas molan más que tú, lo asumes y te compras un bolso en el Breskhasss, pero no insultes a tus compañeras. ¡Machistona! La gota que colmó el vaso de la relación entre estos dos fue su visita a Julián en Santander. Ella esperaba un piso moderno y se encontró un casi zulo de 20 m2 verde quirófano con decoración étnica, una mesa de un palet restaurado y mantras tibetanos. Ahí encontró la excusa más TOP para darle portazo y llorar corriendo por debajo de los andamios de Santander para acabar durmiendo en un hotel de 2 estrellas del Sardinero. Otro matrimonio al basurero y sin opción a reciclarse.

"No me gusta que les hagas caso a las pelandruscas de la discoteca". Otro chupito por Alessandra, otra traumada por los celos, hija del patriarcado, dolida porque una chica le entró a Adrián y ella dio por perdidas sus tres horas de maquillaje en el wáter del hotel antes de salir. Que no por más maquillarte, vas a triunfar con tu churri más temprano, ni por insultar a tus compañeras de bar tienes más derecho a poseer al marido con el que te has casado y que acabas de conocer.

Creo que sus experiencias como casadas a primera vista deberían servirles para reflexionar y mejorar en su amor propio antes que obsesionarse con los amores bordes no correspondidos. No hay más que recordar cómo acabó la fan de los Backstreet Boys y el picoleto que tan guapo se creía. Lo de ellos ya es para montar una terapia de grupo aparte para que aprendan a ser mejores compañeros y lo que no sabemos porque no nos han dado opción a comprobarlo.

“Donde no hay mata, no hay patata”, se han tambaleado los cimientos de todas las relaciones por motivos patriarcales, antagonismos y polillajes Sheyla y Carolyne incluidas. Que ya nos ha quedado claro que Sheyla tiene más ganas de un Manolito que de enmarañarse en el pelazo de la compañera del pueblo con ocho habitantes.

La última esperanza propuesta por el Método la teníamos puesta en el intercambio de parejas no sexual y lo que surja donde a Mariajo le entraron dudas con el machote de Edisburgo… y el tupper de arrosito de dieta de Gabriel con Alessandra tampoco ha terminado de cuajar. Nos quedamos sin yogur griego, fuet ni pan de molde integral en la clausura de este vertedero sentimental sin igual. Ya veremos cuál es la resolución final.