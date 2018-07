"Divorcio, celos adolescentes y más castidad que en el confesionario de un cura manco", por @Becaria_

A ver cómo empiezo porque he leído a gente en Facebook criticar mis crónicas del amor como marranas y soeces, y yo pensando que me estaba pasando de dulce y delicada. Pero nada que no pueda arreglar esta noche un gintonicazo mientras comentamos el programa.

Adiós al amor que nunca empezó entre el Álvaro y Tamara. Estoy segura de que ella sigue en su habitación llorando abrazada a los discos de los BackStreet Boys, pensando en lo que pudo ser y no fue. Lo que está claro es que esta chica tiene que salir más de casa, porque un tío tan superficial y que te come los morros como si fuesen la cabeza de una gamba, no merece ni una sola lágrima.

Seguimos para chupito con el desamor a primer contenedor entre Julián el jubileta de los palets y María José la pija de postureo, que ni come ni deja comer. He estado dando vueltas a esta relación y tengo otra teoría: pienso que Mariajo nos está engañando. Que ella y Domingo nunca han dejado de ser pareja. Intuyo que son el típico matrimonio aburrido de la rutina y ella se ha apuntado al programa para probar cosas diferentes e introducirle una chispa a su relación tradicional. Si no, explicadme qué pinta el ex marido en cada sarao con su nueva relación. Pero, nada, el trío con Julián no termina de cuajar (y no por falta de lácteo en fermentación).

Nueva ruptura al canto entre Adrián y Alessandra. De nada ha servido que él por fin no haya sufrido ningún gatillazo ni eyaculación precoz. La satisfacción sexual de los últimos empotramientos y de la cena de película de Disney con unos filetes como la suela de un zapato, Adrián la ha tirado por la borda tonteando con una fan de Twitter en la fiesta de todas las parejas. A ver, que tampoco fue para tanto, pero si entre ellos firmaron un pacto de exclusividad y prohibición de relacionarse socialmente con otras personas, pues qué antiguos, hijos míos, pero eso hay que respetarlo.

La choni de Edisburgo ha cumplido 34 años con el machito que el Método le ha asignado como pareja ideal. Guapa, ya no puedes pedirle nada mejor a la vida. Y eso había que celebrarlo con una tarta de fruta escarchada, almejas gratinadas y un paseo al campo, el otro campo, el que se escribe junto y no separado. Roces constantemente y ninguno bueno, veo un futuro en caminos claramente separados.

Cada vez se masca más tensión en el ambiente, porque en el tupper no quedan granos de arroz ya para devorar. Dámaris, la del marido del tupersito cada tres cuartos de hora, está que echa chispas porque se ha puesto a dieta en contra de su voluntad para darle el gustazo a su hombre. Porque no tenía suficiente con haber cambiado el pollo del arroz cocido por atún en lata. Con razón dice ella que eso no se lo come ni el perro. El perro que puso celoso a Gabriel cuando ella le dio un achuchón y él dijo que “es más cariñosa con el chucho que con él mismo”. Dios, válgame, tanta hidrato de carbono y proteína y 0 en autoestima.

La relación entre Sheyla y la de pueblo es cada vez más exasperante porque parece que están constantemente jugando a juegos de mesa tipo Tabú o Pictionary, tratando de responder a preguntas cada cual más tonta. A ver qué pasa cuando descubran que también hay tableros eróticos y pueden acabar follando. No lo van a ver más fascinante en su vida.

En fin, que las relaciones de esta edición no se arreglan ni enviándolos de luna de miel en cohete a Lourdes.