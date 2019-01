'¡BOOM!' ESPECIAL 'LA VOZ'

En este'¡Boom!' especial 'La Voz' hemos querido realizar un duelo entre 'Los Lobos' y 'Sexofón'. Ambos equipos se batirán para ver cual de los dos tiene mejor voz, deberán cantar la canción "I want it all" de Queen. ¿quién cantará mejor?