Puesto 19 para Bonnie Tyler

MOMENTOS '¡BOOM!' 12 DE JULIO

El festival de Eurovisión nos ha deparado grandes actuaciones a lo largo de su historia, pero por ahora no la del cantante británico Rick Astley, que todavía no ha participado en este evento. Por eso les ha explotado la bomba a los madrileños ‘Concé’, que no han caído que la respuesta correcta a la pregunta era Bonnie Tyler.