¡Ahora sí es Navidad en ‘¡Boom!’! El dueto de Mariah Carey que pone a todos a bailar

Era inevitable: tarde o temprano tenía que acabar sonando la canción más navideña de Mariah Carey en ‘¡Boom!’. Ha sido en una bomba, la tercera del equipo ‘Sexboom’, que tenía que acertar con quién grabó una versión a dúo de su ‘All I want for Christmas is you’.

El primer descarte, Eminem, ha sido acertadísimo… pero han cortado a la segunda el cable con la respuesta correcta: Justin Bieber. Y ha sido esta versión a la que ha sonado en el plató y ha puesto a todos a bailar.

Queda demostrado que no hay quien se resista a este ya clásico navideño. ¡Hasta ha hecho que los ‘Sexboom’ se olvidaran de su explosión! ¡Dale al play!

Disfruta también de este momento...

La divertida reacción de un concursante de ‘¡Boom!’ con cada acierto: ¡todos de chiripa!