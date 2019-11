MEJORES MOMENTOS | 14 DE NOVIEMBRE

'Los 4 de la cuarta' han protagonizado un divertido momento en '¡Boom!'. Algunos miembros del equipo creen que Alberto no come bien y se han propuesto un llamativo objetivo gastronómico si consiguen el dinero del programa. "Exageran un poquillo", se ha intentado defender él. Pero sus compañeros no le han permitido excusarse. ¿Qué objetivo se habrán propuesto?