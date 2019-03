MOMENTOS 3 DE AGOSTO

Nuestros nuevos concursantes del programa de hoy son cuatro hombres granadinos, dos militares y dos sacerdotes, y se hacen llamar 'Las Vegas del Genil', municipio de donde proceden. Juan, uno de los concursantes de este equipo, está a cargo de tres parroquias y Juanra ha bromedado con que lleva tres parroquias de las Vegas, pero Juan ha aclarado que no las de Estados Unidos sino las de Granada. Por parte del otro equipo, Valentín uno de los concursantes de los 'Los Suso's Brothers', se ha arrancado a cantar con el resto de sus compañeros e incluido Jaunra la famosa canción 'Everybody Needs Somebody'. Concentración, templanza y suerte son lo que han tenido el equipo de 'Las Vegas del Genil' los nuevos ganadores del programa de hoy.