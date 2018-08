MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 10 DE AGOSTO

La pregunta de '¡Boom!': "¿De qué grupo es cantante Santi Balmes?" es la culpable de que Manu de 'Los Lobos' se trabe y no consiga pronunciar bien "Love of Lesbian". Al final del programa, Juanra Bonet bromea con ello y Manu no puede contenerse: "No lo compliques más". ¡Las risas no han parado durante todo el programa! ¿Te lo vas a perder?