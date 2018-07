Cayetano Martínez de Irujo: "Me enteré de la boda de mi madre con Jesús por la prensa"

CAYETANO MARTÍNEZ DE IRUJO | 'AL RINCÓN'

Cayetano ha hablado con Risto Mejide sobre su niñez y su adolescencia. "Yo me he sentido muy solo", ha reconocido. Además, reflexiona sobre cómo se enteró de la boda de su madre con el Jesuíta Jesús, y su reacción. "Le dije a mi madre que me sentía huérfano". Además, reconoce que no se atrevían a darle la noticia de la boda, ya que él era bastante rebelde y no sabían cómo se lo iba a tomar. "Jesús quiso actuar conmigo como un padre autoritario, y por eso chocamos tantísimo".