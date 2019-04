MEJORES MOMENTOS | 17 DE MAYO

Y todo porque le preguntamos al concursante de 'Ahora caigo' ¿qué ruido hace con su cencerro la 'vaca lechera' de la famosa canción infantil? El concursante no duda y lo hace entusiasmado: "tolón, tolón". El público se anima, dirigidos por Arturo Valls y cantan la canción infantil... "Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay! que vaca tan salada, Tolón, tolón, tolón, tolón".