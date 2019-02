MEJORES MOMENTOS '¡AHORA CAIGO!' 30 ENERO

Arturo Valls ha comenzado '¡Ahora Caigo!' con una duda existencial que no le permite dormir por las noches. Si una persona te dice que no le hagas caso y tu le haces caso, ¿le estás haciendo caso de que no le hagas caso?. Arturo lleva toda la noche con el tema en la cabeza y necesita despejar sus dudas. Mira el vídeo para intentar ayudarle.