"¡No me ha pasado nunca!': El primer gran enfado de Arturo Valls con un concursante en ‘¡Ahora caigo!’

“Nunca me ha pasado pero me he enfadado ahora”, ha asegurado Arturo Valls. Y ciertamente pocas veces le hemos visto así, sacando todo el genio que lleva en él. No ha podido evitarlo tras el estrepitoso fallo de Mozart en el especial ‘Genias y genios’ de ‘¡Ahora caigo!’.

El concursante debajo del disfraz, Carlitos, entra en el ránking de fallos inexplicables. Porque es difícil entender que no haya acertado esta pregunta. ¡Te costará creerlo incluso viendo el vídeo!