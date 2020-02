No tiene desperdicio: La conversación entre Arturo Valls y un superfan de las 'Spice girls' en '¡Ahora caigo!'

"Me he hecho la gira con las 'Spice girls'", ha contado Álex en su presentación de '¡Ahora caigo!'. Por supuesto, Arturo Valls no ha podido dejar pasar este curioso detalle y ha iniciado con el concursante una interesantísima conversación entre fans del mítico grupo británico. El presentador incluso se ha animado a bailar al ritmo de sus canciones. ¡Dale al play!