El Sol se oculta en 'The Strain'

Cada vez vamos conociendo más detalles sobre la nueva serie de la FX, 'The Strain'. En el primer adelanto, que la cadena lanzó a principios de diciembre, vimos una misteriosa invasión de ratas en plena ciudad. Ahora, en el nuevo clip de medio minuto de duración, un inquietante eclipse oscurece a la ciudad entera de Nueva York.



'The Strain' -o 'Nocturna', nombre con el que fue publicado en España-, es la primera novela de vampiros de 'La Trilogía de la Oscuridad', coescrita por el director de cine Guillermo del Toro y Chuck Hogan que se completa con las obras 'The Fall' y 'The Night Eternal'.



El propio Guillermo del Toro dirigirá el piloto, cuyo guión es otra de los dos autores de libro, de la serie que también contará con Carlton Cuse, uno de los guionistas de 'Perdidos', como showrunner. Una ficción que cambiará el edulcorado concepto que sobre los chupasangres han dejado títulos como 'Crepúsculo' o 'Crónicas vampíricas'.