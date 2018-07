La cadena CBS tiene un nuevo proyecto, que cuenta con la producción de Steven Spielberg. 'Exant' estará protagonizada por Halle Berry y se estrenará el próximo mes de julio.



'Extant' narra la historia de una astronauta que vuelve a casa tras pasar un año sola en el espacio e intenta retomar la relación con su marido y con su hijo.



La network ha lanzado un primer y enigmático teaser que no llega ni al medio minuto y que lleva por título "What is Extant? (Definition)". En las imágenes, la CBS pregunta al espectador ¿qué es Extant?, definiéndolo con frases como "Todavía existe" y "Lo contrario a la extinción".



Además, en el teaser vemos como de Extinct (extinción) a Extant (existencia) hay solo un paso. Porque según reza el lema de la ficción: "La vida siempre encuentra un camino".