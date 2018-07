'Lucky 7', primera cancelación de la temporada

A pesar de su título, no ha tenido mucha suerte. 'Lucky 7' ha sido la primer cancelación de la temporada. La comedia de ABC tan solo ha aguantado dos semanas en la parrilla. 'Lucky 7' era el remake de la inglesa 'The Syndicate'.



El capítulo piloto de esta comedia solo consiguió reunir a poco más de 4 millones de espectadores (1.3 en demográficos) y el segundo se quedó por debajo de esas cifras.



La otra cara de la moneda es para 'The Blacklist', que se une a 'Sleepy Hollow' al listado de series de estreno que han conseguido la temporada completa.