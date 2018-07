Joshua Jackson vuelve a la televisión con 'The Affair'

El actor Joshua Jackson no había aparecido en televisión desde 'Fringe'. Pero su descanso ha terminado: la cadena Showtime le ha fichado para 'The Affair', su nuevo proyecto, según publica The Hollywood Reporter. Jackson interpretará a Cole, un rudo vaquero que dirigirá un rancho familiar en Long Island (New York).



Cole está casado con Alison, a la que da vida la nominada a un Globo de Oro Ruth Wilson. Ésta tiene una aventura con un hombre que ha viene a pasar el verano a la isla con su familia. El otro matrimonio está interpretado por Dominic West y Maura Tierney.



El guión escrito por Hagai Levi y Sarah Treem ('In treatment') presentará los dos puntos de vista de la traición, el femenino y el masculino. Una historia de engaños que promete ser una revelación en el calendario de Showtime para la próxima temporada.